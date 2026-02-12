Cascina in fiamme, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Spread the love

lungo intervento dei vigili del fuoco nella notte tra mercoledì e giovedì, a causa di un incendio che ha interessato una costruzione nell’entroterra di Arenzano, in zona Val Lerone. Dalle prime informazioni, si tratterebbe di una sorta di cascina in ristrutturazione, un’abitazione unifamiliare.

Non è chiara l’origine del rogo ma i vigili del fuoco, intervenuti verso le 22 di mercoledì, all’alba stavano ancora operando per mettere in sicurezza la zona ed evitare che le fiamme intaccassero la vegetazione.

Il casolare si trova in mezzo al bosco e, per raggiungerlo, i pompieri hanno dovuto predisporre parecchi metri di tubazione. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta.

https://www.genovatoday.it/cronaca/incendio-alture-arenzano.html