Municipio Roma IX: 150 nuove telecamere tra l’Eur e Trigoria

Il Municipio IX di Roma amplia il suo sistema di videosorveglianza. Grazie a 600mila euro stanziati dal Campidoglio, arriveranno 150 nuovi impianti, che si aggiungeranno alla sessantina di telecamere già attive sul territorio. Ad annunciarlo – scrive il dorso romano de La Repubblica – è il vicepresidente del municipio, Augusto Gregori.

I nuovi occhi elettronici copriranno alcune delle zone considerate più sensibili: strade dell’Eur, i quartieri Giuliano Dalmata, Villaggio Azzurro, Trigoria e Ferratella, oltre ad alcuni parchi. Una particolarità tecnica distingue questi impianti dai precedenti: saranno alimentati da pannelli fotovoltaici, senza consumo di energia elettrica dalla rete.

L’iniziativa arriva dopo l’installazione, a marzo, delle telecamere a Spinaceto e Mostacciano, dove nelle scorse settimane alcuni apparecchi sono stati manomessi. Un episodio che il municipio legge non come un problema, ma come una conferma: “Vuol dire essere sulla strada giusta”, ha commentato Gregori

La visione che guida il progetto va oltre la sicurezza in senso stretto. “Troppo spesso si tende a considerare sicurezza, decoro, verde pubblico e sviluppo economico come temi separati”, ha spiegato il vicepresidente. “Una strada curata è più sicura. Un quartiere vissuto è più forte. Ed è dalla fiducia che nascono sviluppo e nuove opportunità.

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