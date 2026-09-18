Incidente sul Viadotto dell’Indiano, si ribalta mezzo dei vigili del fuoco: sei feriti

Alle 10.3o del 18 settembre un camion dei Vigili del Fuoco di Firenze è rimasto coinvolto in un sul viadotto dell’Indiano vicino alla rampa di accesso alla FiPiLi, mentre si recava su un intervento ordinario: il conducente ha perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto bagnato e ha urtato un altro mezzo pesante, in sosta nel parcheggio scambiatore. Poi si è ribaltato su un fianco. I sei Vigili del Fuoco hanno subito prestato soccorso agli occupanti di una roulotte rimasta coinvolta: all’interno c’erano tre bambini, rimasti illesi. In soccorso è arrrivata un’altra squadra con un’autogru e i sanitari del 118 con diverse autoambulanze: hanno prestato le prime cure ai sei Vigili del fuoco, poi trasportati per accertamenti presso i pronto soccorso degli ospedali di Careggi e San Giovanni di Dio (Torregalli)

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