Prezzo del gasolio alle stelle in autostrada con punte di 3,1 euro al litro, l’allarme del Codacons
Il prezzo del gasolio continua a salire e in autostrada il servito sfiora i 2,9 euro al litro. Su alcuni distributori della rete ordinaria i listini comunicati al ministero superano invece i 3,1 euro. A lanciare l’allarme è il Codacons, che chiede verifiche sui valori più alti, mentre sul trasporto aereo il carburante segna un rialzo del 18% in due settimane.
- Prezzo del gasolio in autostrada, dove si registrano i valori più alti
- Il caro carburanti pesa su autotrasporto e voli
- Non solo carburanti, quali altri prezzi stanno salendo
Prezzo del gasolio in autostrada, dove si registrano i valori più alti
Come riporta l’Ansa, secondo i dati diffusi dall’associazione il 19 settembre il diesel servito raggiunge 2,899 euro al litro su alcune tratte delle autostrade A11, A12 e A21.
Su 13 arterie autostradali vengono segnalati prezzi superiori ai 2,8 euro.
Sulla rete ordinaria i picchi arrivano a 3,189 euro al litro a Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone, e a 3,103 euro in sei impianti della provincia di Cuneo.
Il Codacons ha chiesto al Mimit di chiarire se si tratti di prezzi effettivamente praticati o di errori nella comunicazione dei dati, mentre l’Antitrust, rispondendo a un esposto dell’associazione, non ha rilevato irregolarità nella formazione dei listini alla pompa.
Il caro carburanti pesa su autotrasporto e voli
L’aumento si traduce in costi rilevanti per le imprese che vivono di trasporto su gomma
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