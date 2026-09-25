Rinnovo contratto VVF 2025-2027: risorse stanziate e prospettive per il personale

CONFSAL VIGILI DEL FUOCO

Le risorse destinate al nuovo contratto rappresentano il punto di partenza per una trattativa che dovrà valorizzare professionalità, responsabilità e specificità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il rinnovo delcontratto di lavoro del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativo al triennio 2025-2027rappresenta uno dei principali appuntamenti per il personale del Corpo.

La nuova tornata contrattuale dovrà affrontare una serie di questioni di particolare importanza, a partire dallavalorizzazione economica delle lavoratrici e dei lavoratori, dal recupero del potere d’acquisto e dal riconoscimento della professionalità e delle responsabilità che caratterizzano l’attività dei Vigili del Fuoco.

Le risorse finanziarie stanziate per il rinnovo costituiscono quindi la base sulla quale dovrà svilupparsi il confronto tra Governo, Amministrazione e organizzazioni sindacali.

Le risorse per il triennio 2025-2027

Le somme destinate al rinnovo del contratto dovranno essere utilizzate nell’ambito della trattativa per individuare gli interventi economici e normativi destinati al personale.

L’obiettivo è arrivare a un nuovo assetto contrattuale che consenta di tradurre le risorse disponibili inbenefici concreti per il personale, attraverso gli incrementi stipendiali e la valorizzazione degli istituti previsti dal contratto.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla distribuzione delle risorse, affinché il rinnovo possa tenere conto delle differenti responsabilità, qualifiche e funzioni presenti all’interno del Corpo Nazionale.

Un contratto che deve valorizzare la specificità dei Vigili del Fuoco

Il lavoro dei Vigili del Fuoco presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione.

Il personale è quotidianamente impegnato in attività di soccorso tecnico urgente, interventi in situazioni di emergenza, operazioni caratterizzate da elevati livelli di rischio e attività che richiedono preparazione professionale, formazione continua e disponibilità operativa.

Questa specificità deve trovare adeguato riconoscimento anche nell’ambito della contrattazione.

Per questo motivo, il rinnovo del contratto 2025-2027 non può essere considerato esclusivamente come un aggiornamento delle retribuzioni, ma deve rappresentare anche un momento di confronto sullavalorizzazione complessiva del personale.

La parte economica

Uno degli aspetti maggiormente attesi dal personale riguarda naturalmente la componente economica.

Il rinnovo dovrà determinare gli incrementi previsti per il triennio contrattuale e definire le modalità attraverso le quali le risorse disponibili saranno distribuite tra gli istituti economici interessati.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla componente fondamentale della retribuzione e agli istituti collegati alle diverse articolazioni professionali e operative.

Per il personale sarà inoltre importante comprendere con chiarezza:

quali saranno gli incrementi tabellari;

quali effetti avranno sulle singole qualifiche;

quali saranno gli eventuali arretrati;

come saranno distribuite le risorse disponibili;

quali istituti economici saranno interessati dal rinnovo;

quali saranno gli effetti complessivi sulla retribuzione.

La trasparenza nella comunicazione degli effetti economici del nuovo contratto sarà quindi fondamentale.

Valorizzazione delle professionalità

Accanto alla parte economica, il confronto dovrà affrontare il tema dellavalorizzazione professionale.

All’interno del Corpo Nazionale sono presenti ruoli, qualifiche e responsabilità differenti, che richiedono competenze specifiche e livelli crescenti di preparazione e responsabilità.

Il nuovo contratto dovrà pertanto essere l’occasione per affrontare le problematiche legate alla valorizzazione delle diverse professionalità, tenendo conto delle funzioni effettivamente svolte dal personale.

La valorizzazione dovrà riguardare l’intero percorso professionale, evitando che le differenze tra i diversi ruoli si traducano in squilibri non adeguatamente riconosciuti sul piano economico e professionale.

Condizioni di lavoro e tutela del personale

Il rinnovo contrattuale rappresenta anche un’opportunità per affrontare le condizioni nelle quali il personale svolge quotidianamente il proprio servizio.

Turnazioni, orari di lavoro, organizzazione del servizio, formazione, aggiornamento professionale e condizioni operative sono elementi che incidono direttamente sulla qualità del lavoro e sulla capacità del Corpo di garantire un servizio efficace alla cittadinanza.

Per questo motivo, il confronto dovrà tenere conto anche delle esigenze operative dei Comandi e del personale impegnato quotidianamente nelle attività di soccorso.

Il confronto sindacale

La fase di negoziazione sarà determinante per definire nel dettaglio l’utilizzo delle risorse stanziate e gli interventi che saranno inseriti nel nuovo contratto.

LaCONFSAL Vigili del Fuocoparteciperà al confronto portando all’attenzione dell’Amministrazione le esigenze del personale e le problematiche che quotidianamente vengono segnalate dai lavoratori.

L’obiettivo del confronto sarà quello di ottenere un contratto capace di dare risposte concrete sia sul piano economico sia su quello della valorizzazione professionale.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla necessità di garantire che le risorse disponibili producano un effettivo beneficio per il personale e siano distribuite secondo criteri chiari e trasparenti.

Non solo aumenti: il valore complessivo del nuovo contratto

Il nuovo contratto dovrà essere valutato non soltanto sulla base dell’incremento economico, ma considerando l’insieme degli interventi che saranno definiti nel corso della trattativa.

La contrattazione rappresenta infatti uno degli strumenti attraverso i quali è possibile intervenire su diversi aspetti della vita professionale del personale.

Per questo la discussione dovrà comprendere sia la parte economica sia quella normativa, con l’obiettivo di migliorare complessivamente il quadro contrattua.

La CONFSAL Vigili del Fuoco continuerà a seguire tutte le fasi del rinnovo contrattuale2025-2027, informando il personale sugli sviluppi del confronto e sulle decisioni che saranno assunte.

Le risorse stanziate rappresentano il punto di partenza. Il risultato finale dipenderà dal contenuto della trattativa e dagli accordi che verranno definiti.

Per la CONFSAL VVF sarà quindi fondamentale verificare che le risorse disponibili siano trasformate inincrementi economici, valorizzazione professionale e concrete tutele per il personale.

Il personale sarà aggiornato tempestivamente sui successivi passaggi del negoziato.



Tutela, informazione e valorizzazione della professionalità.

Il rinnovo delcontratto di lavoro del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativo al triennio 2025-2027rappresenta uno dei principali appuntamenti per il personale del Corpo.

La nuova tornata contrattuale dovrà affrontare una serie di questioni di particolare importanza, a partire dallavalorizzazione economica delle lavoratrici e dei lavoratori, dal recupero del potere d’acquisto e dal riconoscimento della professionalità e delle responsabilità che caratterizzano l’attività dei Vigili del Fuoco.

Le risorse finanziarie stanziate per il rinnovo costituiscono quindi la base sulla quale dovrà svilupparsi il confronto tra Governo, Amministrazione e organizzazioni sindacali.

Le risorse per il triennio 2025-2027

Le somme destinate al rinnovo del contratto dovranno essere utilizzate nell’ambito della trattativa per individuare gli interventi economici e normativi destinati al personale.

L’obiettivo è arrivare a un nuovo assetto contrattuale che consenta di tradurre le risorse disponibili inbenefici concreti per il personale, attraverso gli incrementi stipendiali e la valorizzazione degli istituti previsti dal contratto.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla distribuzione delle risorse, affinché il rinnovo possa tenere conto delle differenti responsabilità, qualifiche e funzioni presenti all’interno del Corpo Nazionale.

Un contratto che deve valorizzare la specificità dei Vigili del Fuoco

Il lavoro dei Vigili del Fuoco presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione.

Il personale è quotidianamente impegnato in attività di soccorso tecnico urgente, interventi in situazioni di emergenza, operazioni caratterizzate da elevati livelli di rischio e attività che richiedono preparazione professionale, formazione continua e disponibilità operativa.

Questa specificità deve trovare adeguato riconoscimento anche nell’ambito della contrattazione.

Per questo motivo, il rinnovo del contratto 2025-2027 non può essere considerato esclusivamente come un aggiornamento delle retribuzioni, ma deve rappresentare anche un momento di confronto sullavalorizzazione complessiva del personale.

La parte economica

Uno degli aspetti maggiormente attesi dal personale riguarda naturalmente la componente economica.

Il rinnovo dovrà determinare gli incrementi previsti per il triennio contrattuale e definire le modalità attraverso le quali le risorse disponibili saranno distribuite tra gli istituti economici interessati.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla componente fondamentale della retribuzione e agli istituti collegati alle diverse articolazioni professionali e operative.

Per il personale sarà inoltre importante comprendere con chiarezza:

quali saranno gli incrementi tabellari;

quali effetti avranno sulle singole qualifiche;

quali saranno gli eventuali arretrati;

come saranno distribuite le risorse disponibili;

quali istituti economici saranno interessati dal rinnovo;

quali saranno gli effetti complessivi sulla retribuzione.

La trasparenza nella comunicazione degli effetti economici del nuovo contratto sarà quindi fondamentale.

Valorizzazione delle professionalità

Accanto alla parte economica, il confronto dovrà affrontare il tema dellavalorizzazione professionale.

All’interno del Corpo Nazionale sono presenti ruoli, qualifiche e responsabilità differenti, che richiedono competenze specifiche e livelli crescenti di preparazione e responsabilità.

Il nuovo contratto dovrà pertanto essere l’occasione per affrontare le problematiche legate alla valorizzazione delle diverse professionalità, tenendo conto delle funzioni effettivamente svolte dal personale.

La valorizzazione dovrà riguardare l’intero percorso professionale, evitando che le differenze tra i diversi ruoli si traducano in squilibri non adeguatamente riconosciuti sul piano economico e professionale.

Condizioni di lavoro e tutela del personale

Il rinnovo contrattuale rappresenta anche un’opportunità per affrontare le condizioni nelle quali il personale svolge quotidianamente il proprio servizio.

Turnazioni, orari di lavoro, organizzazione del servizio, formazione, aggiornamento professionale e condizioni operative sono elementi che incidono direttamente sulla qualità del lavoro e sulla capacità del Corpo di garantire un servizio efficace alla cittadinanza.

Per questo motivo, il confronto dovrà tenere conto anche delle esigenze operative dei Comandi e del personale impegnato quotidianamente nelle attività di soccorso.

Il confronto sindacale

La fase di negoziazione sarà determinante per definire nel dettaglio l’utilizzo delle risorse stanziate e gli interventi che saranno inseriti nel nuovo contratto.

LaCONFSAL Vigili del Fuocoparteciperà al confronto portando all’attenzione dell’Amministrazione le esigenze del personale e le problematiche che quotidianamente vengono segnalate dai lavoratori.

L’obiettivo del confronto sarà quello di ottenere un contratto capace di dare risposte concrete sia sul piano economico sia su quello della valorizzazione professionale.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla necessità di garantire che le risorse disponibili producano un effettivo beneficio per il personale e siano distribuite secondo criteri chiari e trasparenti.

Non solo aumenti: il valore complessivo del nuovo contratto

Il nuovo contratto dovrà essere valutato non soltanto sulla base dell’incremento economico, ma considerando l’insieme degli interventi che saranno definiti nel corso della trattativa.

La contrattazione rappresenta infatti uno degli strumenti attraverso i quali è possibile intervenire su diversi aspetti della vita professionale del personale.

Per questo la discussione dovrà comprendere sia la parte economica sia quella normativa, con l’obiettivo di migliorare complessivamente il quadro contrattuale.

CONFSAL VVF: informazione costante sullo sviluppo della trattativa

La CONFSAL Vigili del Fuoco continuerà a seguire tutte le fasi del rinnovo contrattuale2025-2027, informando il personale sugli sviluppi del confronto e sulle decisioni che saranno assunte.

Le risorse stanziate rappresentano il punto di partenza. Il risultato finale dipenderà dal contenuto della trattativa e dagli accordi che verranno definiti.

Per la CONFSAL VVF sarà quindi fondamentale verificare che le risorse disponibili siano trasformate inincrementi economici, valorizzazione professionale e concrete tutele per il personale.

Il personale sarà aggiornato tempestivamente sui successivi passaggi del negoziato.

CONFSAL VIGILI DEL FUOCO

Tutela, informazione e valorizzazione della professionalità.