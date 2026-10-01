Dagli involucri di frutta, verdura e bevande ai cosmetici usati dagli alberghi, sono numerosi i prodotti coinvolti dalla stretta sulla plastica usa e getta contenuta nel decreto imballaggi approvato in via definitiva dall’aula della Camera con 178 sì, 57 no e 79 astenuti.

Le misure sono in vigore dall’8 agosto scorso e mirano a vincolare l’immissione sul mercato di alcuni specifici imballaggi di plastica monouso al rispetto dei criteri di biodegradabilità e compostabilità. Tra gli obiettivi, tutelare l’ambiente e le risorse naturali, ridurre gli impatti ambientali della plastica monouso e promuovere l’economia circolare.

Decreto imballaggi, via libera definitivo della Camera: è legge. Ecco cosa cambia per la plastica monouso – Il Sole 24 ORE