VIDEO – Tanzania, scontro tra autobus e camion: almeno 28 morti
DAR ES SALAAM, Tanzania (AP) — Un autobus di linea si è scontrato con un camion che trasportava legname e ha preso fuoco, uccidendo almeno 28 persone.
L’incidente è avvenuto a Mkambarani, sull’autostrada Morogoro-Dar es Salaam, mentre l’autobus era in viaggio da Dar es Salaam a Mbeya.
Secondo quanto riferito da Mwasabeja sul luogo dell’incidente, il camion, proveniente da Iringa e diretto verso Dar es Salaam, stava tentando un sorpasso quando si è scontrato con l’autobus.
L’autobus è stato distrutto dalle fiamme. Il numero dei feriti non è ancora noto, anche se alcuni sono stati trasportati in ospedale, ha detto.
https://apnews.com/article/tanzania-morogoro-bus-truck-crash-deaths-fire-2a10cad0d90b8c2c295d4a377425b88b