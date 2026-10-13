VIDEO – Vicenza, Vigili del Fuoco e SUEM 118 si addestrano insieme per soccorrere meglio

Vigili del Fuoco del Comando di Vicenza e personale del SUEM 118 di Vicenza, Arzignano e Valdagno si sono addestrati insieme il 30 settembre per migliorare il soccorso alle persone coinvolte negli incidenti stradali, con un’attenzione particolare ai veicoli elettrici e ibridi.

L’obiettivo della giornata non era solo tecnico: si trattava di mettere in relazione diretta professionalità diverse che, in emergenza, lavorano contemporaneamente sullo stesso evento. Da qui la scelta di condividere procedure operative, migliorare la comunicazione e rafforzare il lavoro di squadra.

La mattinata si è svolta nell’aula formazione dell’AULSS 8. I Vigili del Fuoco hanno spiegato al personale sanitario caratteristiche e criticità degli incidenti con veicoli ibridi, plug-in ed elettrici: le diverse tipologie di incendio, il modo di riconoscere questi mezzi, i rischi legati alle nuove alimentazioni e le procedure di sicurezza da seguire durante il soccorso.

Spazio anche al rapporto tra le Sale Operative 115 e 118, con un confronto su gestione delle chiamate, trasmissione delle informazioni e attivazione delle risorse in caso di incidente stradale. La sessione si è chiusa con un approfondimento sull’intervento sanitario del personale SUEM negli scenari incidentali.

Nel pomeriggio l’attività si è spostata nella sede centrale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, dove sono state allestite due aree addestrative. Qui sono stati simulati incidenti stradali complessi, con auto di diversa alimentazione e feriti interpretati da figuranti.