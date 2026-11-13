Giornata Mondiale UNESCO della Scienza per la Pace e lo Sviluppo – 10 novembre, Roma, CNR

Si sono tenute il 10 novembre a Roma, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le celebrazioni per la Giornata Mondiale UNESCO della Scienza per la Pace e lo Sviluppo.

L’incontro, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con il Politecnico di Milano, è stato dedicato alle prospettive aperte dalla diplomazia scientifica e al suo rafforzamento in Italia, in linea con la nuova Raccomandazione del Consiglio su un quadro dell’Unione europea per la diplomazia scientifica. In un contesto internazionale caratterizzato da una sempre maggiore instabilità e da una trasformazione inedita del multilateralismo e delle sue funzioni, la scienza deve essere sostenuta come uno strumento utile per informare le decisioni politiche, sostenere i negoziati multilaterali e costruire relazioni di fiducia tra Paesi.

Ai saluti istituzionali di Andrea Lenzi, Presidente del CNR e Portavoce della Rete delle Cattedre UNESCO Italiane, del Vice Direttore Generale del MAECI per la crescita e la promozione delle esportazioni e Direttore Centrale per la diplomazia scientifica Lamberto Maria Moruzzi, e dell’Ambasciatore Liborio Stellino, Rappresentante Permanente d’Italia presso l’UNESCO, tramite videomessaggio, è seguito un keynote speech di Marcelo Knobel, Direttore Esecutivo della The World Academy of Sciences (TWAS), il centro dell’UNESCO a supporto della sostenibilità scientifica con sede a Trieste. La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO è stata rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Monti.

Sono state quindi presentate le riflessioni emerse da un percorso di confronto sul ruolo e sulle prospettive della diplomazia scientifica in Italia, sviluppato con il contributo del CNR, del Politecnico di Milano, dell’Università di Torino, dell’Università di Trieste, dell’Università di Padova, della Central European Initiative (CEI), del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), della World Academy of Sciences (TWAS) e della Science in Diplomacy Network (SiDNet). Il tavolo di lavoro ha riguardato il supporto della comunità scientifica ai processi decisionali internazionali, la partecipazione a programmi di ricerca condivisi, la realizzazione di infrastrutture e partenariati internazionali alle attività di formazione e la promozione della libertà accademica e di modelli di cooperazione più equi e inclusivi. I lavori sono stati conclusi da una tavola rotonda incentrata sul ruolo dell’Italia nella diplomazia scientifica europea e internazionale.

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