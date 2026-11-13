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Studio, infarto anche con colesterolo basso: i valori da controllare

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olesterolo rischio cardiovascolare. Secondo uno studio dei ricercatori della Chalmers University of Technology, in Svezia, che ha identificato due tipi di particelle che trasportano grassi nel sangue – lipoproteine ricche di trigliceridi (TRL) e lipoproteina(a) – i rischi più gravi (infarti ed ictus) potrebbero essere influenzate maggiormente da questi fattori, potenzialmente coinvolti tramite meccanismi che vanno oltre il semplice accumulo di colesterolo “cattivo” (L’Ldl) nelle arterie. 

La ricerca, pubblicata su European Heart Journal con il titolo “Lipoproteine contenenti apolipoproteina B: ruoli distinti nell’aterosclerosi rivelati dal profilo proteomico del plasma”, ha analizzato quasi 3.000 proteine presenti nei campioni di sangue, confrontandole con informazioni genetiche e cartelle cliniche a lungo termine. 

https://www.rainews.it/articoli/2026/11/studio-infarto-anche-con-colesterolo-basso-i-valori-da-controllare-chalmers-university–483ebe42-edf9-4cd1-8baa-c594df232967.html

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