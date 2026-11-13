Studio promettente sulla SLA: la correzione di una proteina ripristina l’intesa tra i neuroni

AGI – La correzione di un singolo errore genetico nella sintesi della proteina UNC13A ripristina la comunicazione interrotta tra i neuroni in caso di malattia del neurone motorio nella Sla. Questo incoraggiante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati del King’s College London, dell’University College London, del Francis Crick Institute, del Leibniz-FMP e dell’azienda biotech Trace Neuroscience. Il team, guidato da Juan Burrone e Pietro Fratta, ha utilizzato modelli della malattia del neurone motorio per valutare l’efficacia di un farmaco innovativo.

Nel 97 per cento dei casi di SLA, spiegano gli esperti, la proteina TDP-43 smette di svolgere il proprio ruolo di correttore di bozze del materiale genetico. I ricercatori hanno dimostrato che l’assenza di questa correzione genera la produzione difettosa di UNC13A, una proteina essenziale per la trasmissione dei segnali elettrici e chimici tra neuroni motori. Gli studiosi hanno quindi progettato un farmaco appartenente alla classe degli oligonucleotidi antisenso (ASO), capace di bersagliare selettivamente l’errore genetico e di ripristinare la produzione di UNC13A funzionante nei neuroni umani in laboratorio.

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