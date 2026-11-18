PIEVE DI BONO. Momenti di grande tensione in val Giudicarie, intervento delicato e particolare per i vigili del fuoco, che sono intervenuti per l’incendio di una bombola di acetilene.

L’allerta è scattata nella mattina di ieri, martedì 17 novembre, nella zona produttiva di Pieve di Bono.

Il fumo e poi le fiamme sono divampate dalla bombola di acetilene, un gas incolore ma estremamente infiammabile e che è estremamente pericoloso per il rischio di esplosione.

A intervenire, subito attivati dal Numero unico per le emergenze, i vigili del fuoco di Pieve di Bono. Presenti sul posto anche la polizia locale delle Giudicarie e i carabinieri.

Il capannone è stato isolato e messo in sicurezza, i lavoratori sono stati evacuati dai pompieri, che successivamente hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Il tempestivo intervento degli operatori ha permesso di spegnere l’incendio e di ripotare la situazione sotto controllo.

Un’attività lunga in quanto si è provveduto a monitorare le temperature e contemporaneamente si è cercato di raffreddare la bombola.

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