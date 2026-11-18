Ennesimo incidente mortale sul lavoro poco prima delle ore 9, in via Giuseppe Parini, a ridosso delle mura cittadine.

La vittima è Alfio Lucchese, imprenditore edile trevigiano di 53 anni, titolare della ditta “Lucchese Restauri” incaricata della riqualificazione dello stabile al civico 4. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era impegnato nelle operazioni di demolizione quando il solaio in laterocemento dell’edificio ha ceduto, trascinando con sé circa venti quintali di travi e materiale di copertura.

Lucchese è rimasto schiacciato sotto il peso delle macerie. Al momento del cedimento, all’interno del cantiere erano presenti anche alcuni dipendenti dell’impresa, che hanno dato l’allarme. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 2. All’arrivo del personale medico, il 53enne era già deceduto.

L’area del cantiere è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici. Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare la regolarità delle procedure di sicurezza sono affidati ai Carabinieri e agli ispettori dello Spisal. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo.

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