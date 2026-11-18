zona industriale di San Salvatore Telesino.

Per cause ancora in corso di accertamento, il camion ha perso aderenza finendo fuori dalla carreggiata e adagiandosi a bordo strada. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e il veicolo. Si attende ora l’arrivo di un’autogru per procedere alla rimozione del mezzo pesante e consentire il completo ripristino della viabilità.

https://www.anteprima24.it/benevento/camion-si-ribalta-lungo-la-provinciale-telese-alife-vigili-del-fuoco-al-lavoro/