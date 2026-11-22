VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA – SPORT

Lunedì 16 novembre alle ore 16.30, nella sala trasparenza della Regione Liguria, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della mostra nazionale “CALCIO. Autobiografia di un paese” ,nell’ambito della quale sono stati messi in esposizione sette cimeli da altrettante realtà del territorio Ligure ,con i quali è stata raccontata la nascita del calcio italiano anche con il contributo della nostra Regione .

Sono intervenuti il Presidente della Regione Liguria, il Vice Presidente e assessore allo sport Simona Ferro, il Cavaliere del lavoro Giuseppe Costa (presidente di Opera Laboratori), il Presidente del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI) Paolo Masini, il giornalista Paolo Condo’, la presidente di Casa Pertini Marina lombardi e i rappresentanti del Genoa CFC, Virtus Entella, Vado FC, Spezia calcio , U.C. Sampdoria.

Il Comando della Spezia per l’occasione ha inviato in esposizione la coppa del 1944 vinta dalla compagine del Comando dei Vigili del Fuoco.