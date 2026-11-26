Secondo Click2Houston , l’autista del camion stava percorrendo la tangenziale I-610 in direzione ovest quando ha tentato di immettersi sulla Highway 59 in direzione nord. L’autocisterna si è quindi ribaltata, prendendo fuoco ed esplodendo. Una Jeep si trovava nelle vicinanze al momento dell’esplosione, ma il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Gli automobilisti sono stati invitati a trovare percorsi alternativi mentre i vigili del fuoco di Houston combattevano l’incendio e, successivamente, si adoperavano per ripulire i detriti con l’aiuto di una squadra specializzata in materiali pericolosi.

A causa dell’intensità dell’incendio, l’integrità strutturale della strada è ora compromessa e il Dipartimento dei Trasporti del Texas (TxDOT) dovrà ispezionare la carreggiata prima che possa essere riaperta.

“Ora dobbiamo mandare una squadra qui per ribaltare il camion e verificare se il manto stradale è stato danneggiato o meno”, ha detto il tenente della polizia di Houston Larry Crowson.