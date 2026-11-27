VIGILI DEL FUOCO

Nella sezione Amministrazione trasparente è stato pubblicato decreto dipartimentale di modifica della composizione della Commissione già nominata con precedente decreto del 14.11.2024 incaricata di valutare le domande di iscrizione negli elenchi dei membri del Collegio Consultivo Tecnico.

Il termine per la pubblicazione dell’elenco dei membri del Collegio Consultivo Tecnico è prorogato al 31 gennaio 2027; nel predetto elenco saranno iscritti sia coloro che hanno presentato istanza in base all’avviso pubblicato in data 19.11.2024 che coloro hanno presentato e presenteranno domanda in base al nuovo Avviso del 30.3.2026.

Il predetto elenco è sempre aperto a nuove iscrizioni.