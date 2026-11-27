VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta questa mattina a Roma la cerimonia di commemorazione per il 25° anniversario dell’esplosione di via Ventotene, in cui alle 9:27 del 27 novembre 2001 persero la vita quattro vigili del fuoco della squadra 6/A del Distaccamento Nomentano — Fabio Di Lorenzo, Sirio Corona, Danilo Di Veglia e Alessandro Manuelli — insieme a quattro cittadine.

Un momento di profondo raccoglimento e testimonianza alla presenza del Capo Dipartimento Attilio Visconti, del Capo del Corpo nazionale Marco Ghimenti, del direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio Enrico Porrovecchio, del comandante dei vigili del fuoco di Roma Adriano De Acutis, delle autorità pubbliche e comunali, dei familiari. Sul luogo della tragedia è stato deposto un omaggio floreale con la benedizione del Cardinale Enrico Feroci, sulle note de “Il Silenzio” e le sirene delle partenze del distaccamento VVF Nomentano è stato reso omaggio ai caduti.

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Sono trascorsi 25 anni da quella tragica mattina del 27 novembre 2001. Alle 9.27, una violenta esplosione provocata da una fuga di gas squarciò la palazzina al civico 32 di via Ventotene, nel quartiere Montesacro a Roma, spezzando 8 vite e lasciando una ferita indelebile nella memoria della città e dell’intero Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

A perdere la vita nell’adempimento del dovere furono Danilo Di Veglia, Sirio Corona, Fabio Di Lorenzo e Alessandro Manuelli, i quattro componenti della squadra 6/A del distaccamento Nomentano, accorsi sul posto per verificare l’origine di un forte odore di gas segnalato dai residenti e mettere in sicurezza lo stabile avviando l’evacuazione. Insieme a loro rimasero uccise quattro donne che si trovavano all’interno dell’edificio: Fabiana Perrone, Maria Grosso, Elena Proietti e Michela Camillo.

A un quarto di secolo di distanza, il Corpo Nazionale rinnova il proprio commosso omaggio ai colleghi caduti e alle vittime civili attraverso la testimonianza diretta del vigile del fuoco Antonio Nebbia, che nel video ripercorre con emozione il ricordo di quei drammatici istanti e dei compagni di squadra che hanno sacrificato la propria vita per salvare quella degli altri.