VIGILI DEL FUOCO

BELLUNO -Dalle 20 di ieri i vigili del fuoco sono impegnati in provincia di Belluno per le criticità causate dalle nevicate, in particolare in Cadore e nell’Ampezzano, per interventi di assistere e recupero di mezzi pesanti e autovetture rimaste bloccate sulle strade innevate.

In corso al Passo Mauria il recupero di mezzi pesanti, con una squadra volontaria di Calalzo di Cadore e una autogru dalla sede centrale di Belluno.