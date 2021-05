Frode pomodori, maxi sequestro dei Carabinieri negli stabilimenti Petti

Please follow and like us:

Consumatore.com – urly.it/3crfw

Petti, storica ditta che produce conserve di pomodoro, è al centro di un maxi sequestro da parte dei Carabinieri del Comando per la Tutela Agroalimentare in seguito ad un’inchiesta per frode in commercio. Sequestrate quasi 5000 tonnellate di conserve di pomodoro e semilavorati.

Il pomodoro utilizzato per le conserve marchio Petti non proveniva al 100% dall’Italia come invece indicato in etichetta, per questo motivo i Carabinieri del Comando per la Tutela Agroalimentare hanno sequestrato quasi 5000 tonnellate di prodotti pari ad un valore commerciale di più di 3 milioni di euro.