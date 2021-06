Intervento dei Vigili del Fuoco a Squillace per incendio cumuli di rifiuti indifferenziati

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale con supporto di autobotte due autobotti sono intervenute nel pomeriggio di domenica in loc. Fiasco Baldaia nel comune di Squillace per incendio cumuli di rifiuti indifferenziati posti all’esterno del capannone della ditta Ecomanagement s.p.a..

Intervento dei vigili del fuoco, protrattosi per diverse ore, è valso a circoscrivere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme nella zona circostante ed alla completa estinzione del rogo. Disagi per le abitazioni limitrofe a causa del fumo denso ed acre sviluppato dalla combustione. Sul posto il sindaco di Squillace ed i carabinieri per gli adempimenti di rispettiva competenza. Nessun danno a persone.