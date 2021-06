Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

21/06/21 ore 18:30 Besozzo (Va) SS 629. Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale. I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.