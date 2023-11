Divampa un incendio nell’azienda zootecnica: morti centinaia tra pecore e agnelli

Spread the love

CORIGLIANO D’OTRANTO – Ennesimo incendio all’interno di un’azienda agricola e zootecnica: è la terza colpita dal fuoco in un mese. Muoiono diverse centinaia di ovini tra pecore e agnelli. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, alla periferia di Corigliano d’Otranto. Per cause tuttora in fase di accertamento, le fiamme sono divampate all’interno di una ditta lungo la provinciale che conduce a Cutrofiano.

Ad andare in fumo anche centinaia di balle di fieno, il cui numero è tuttora in fase di quantificazione. Il rogo si è rivelato piuttosto esteso: se in un primo momento sembrava non fossero state registrate conseguenze disastrose, in serata il bilancio è peggiorato. Le stalle sono state distrutte dalla furia del fuoco e gli animali sono deceduti. Alcuni sono stati soccorsi dal personale veterinario, sopraggiunto assieme ai funzionari della Asl. In tanti, purtroppo, non ce l’hanno fatta nonostante le medicazioni.

lecce prima