Lampedusa – Troppi casi di tumore e malattie cardiache fra i vigili del fuoco, il Codacons: “Subito commissione d’inchiesta” – il caso approda in parlamento

Presentata una interrogazione per chiedere la verità sugli otto pompieri, in servizio nella caserma nei pressi del radar installato nel 1986, deceduti negli ultimi dieci anni

Il Codacons chiede l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta per fare luce sulle cause e sulle possibili responsabilità per le gravi patologie oncologiche e cardiache che hanno colpito il personale in servizio dei vigili del fuoco di Lampedusa. Lo rende noto Francesco Tanasi professore dell’Università San Raffaele Roma e Segretario Nazionale Codacons.

Sotto i riflettori, spiega il legale Carmelo Sardella, dirigente dell’ufficio legale regionale Codacons, è il radar installato nel 1986 nei pressi della caserma dei vigili del fuoco di Lampedusa in conseguenza dell’attacco libico del 15 aprile 1986 sull’isola e che “potrebbe essere la causa delle dodici morti per tumore e malattie cardiache, e fonte di radiazioni su tutta l’isola, ripetuti malori, nonchè di strani e ripetuti fenomeni, come interruzioni telefoniche, ed improvvisi blackout televisivi”.

