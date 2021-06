Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco di Lodi, i volontari di Sant’Angelo Lodigiano e squadre di Cremona, sono al lavoro da stamattina alle 8 per l’incendio in un cascinale a Maleo: a bruciare 50.000 quintali di rotoballe. Nessuna persona coinvolta, squadre al lavoro per la bonifica dell’area