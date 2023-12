Incendio distrugge capannone di un’azienda in Friuli

Spread the love

(ANSA) – TRIESTE, 26 DIC – Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 7 in un capannone di un’azienda che opera nel trattamento e riciclo rifiuti a Codroipo (Udine). Le fiamme, la cui causa non è stata ancora individuata, sono state spente nell’arco di alcune ore dalle squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, della sede centrale di Udine e anche da una squadra in supporto del distaccamento di San Vito al Tagliamento. L’incendio ha distrutto un capannone dell’azienda, causando notevoli danni