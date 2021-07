Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata del 24 luglio due squadre VV F, sono intervenute con APS, ABP e AS, per un incendio divampato in un immobile di due piani, in via Giacomo dei Medici, nel Comune di Favara. Ingenti i danni causati dalla fiamme. L’appartamento è stato dichiarato al momento inagibile e le cause del rogo sono da accertare.