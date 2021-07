Numerosi interventi sul territorio di Bergamo

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

24/07/21 ore 09:30 Saltrio (Va), SP 9. per cause in fase di accertamento un’autovettura e un mezzo agricolo si sono scontrati, nell’impatto l’auto è finita fuori dalla sede stradale ribaltandosi. I vigili del fuoco della sede di Varese intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada e un autogru, hanno messo in sicurezza il veicolo, collaborato con il personale sanitario e recuperato l’automezzo.









24/07/21 ore 1:00 Castiglione Olona (Va), via Pompeo e Silvio Mazzuchelli. Per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale contro un palo dell’illuminazione pubblica. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate hanno messo in sicurezza l’automezzo, collaborato con il personale sanitario e rimosso il palo pericolante.





24/07/21 i vigili del fuoco impegnati nel presidio acquatico con un battello pneumatico e una moto d’acqua sono intervenuti nel porto di Angera per rimozione ostacolo alla navigazione. Alcuni utenti hanno segnalato un albero che galleggiava all’interno del porto, gli operatori hanno rimosso l’ostacolo. I vigili del fuoco come di consuetudine saranno impegnati con un presidio stabile, tutti i fine settimana con attività di sorveglianza e soccorso sulle acque del lago Maggiore.