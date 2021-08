Sbanda con l’auto e finisce nel fossato pieno d’acqua: morto annegato il conducente

Spread the love



larena.it – urly.it/3f222

Tragedia a Castagnaro, Verona. Dalle prime informazioni raccolte, poco dopo le 9 di questa mattina una persona ha sbandato alla guida dell’auto finendo in un fossato pieno d’acqua in via Argine Valle. Sul posto sono intervenuti l’eliambulanza e l’ambulanza del Suem 118 ma per il conducente non c’è stato niente da fare ed è morto annegato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.