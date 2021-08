Motociclista è finito fuori strada in un dirupo dopo essersi scontrato con un ciclista

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, la partenza della Centrale di Bergamo e il furgone SAF intervengono per un incidente stradale a Camerata Cornello intorno alle 12:53. Un motociclista è finito fuori strada in un dirupo appena sopra il greto del fiume Brembo dopo essersi scontrato con un ciclista. I vvf dopo averlo raggiunto lo hanno preparato per essere elitrasportato in ospedale.