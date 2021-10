Firenze, i Vigili del Fuoco partecipano alla manifestazione “Earth Technology Expo”

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si inaugura oggi 13 ottobre a Firenze la manifestazione “Earth Technology Expo”. Fino al 16 ottobre le eccellenze italiane presenteranno le innovazioni tecnologiche finalizzate alla transizione ecologica.

All’esposizione partecipa anche il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con uno stand allestito con alcune delle tecnologie adottate nel soccorso. Alcune consolidate come la topografia applicata al soccorso con l’utilizzo e l’interpretazione dei dati satellitari o i droni vicino a progetti futuribili come il nuovo elmo o la divisa con i sensori per il controllo degli impulsi vitali come battito cardiaco o respirazione.

In attesa dell’apertura al pubblico prevista per le 15.00, lo stand dei Vigili del Fuoco ha suscitato l’interesse nei media presenti che hanno ripreso e intervistato gli esperti VVF sui contenuti esposti.