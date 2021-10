Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Disavventura a lieto fine per un anziano disperso nei boschi della Sila Catanzarese di loc. Buturo, comune di Taverna.

È accaduto questa mattina, il malcapitato un 78enne che avventuratosi alla ricerca di funghi, perdeva l’orientamento smarrendosi all’interno dei boschi del parco nazionale della Sila.

Alle ore 12.00 circa ad allertare i soccorsi un parente del diperso. La Sala Operativa dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro inviava immediatamente una squadra della sede centrale che, giunta sul posto, riusciva a contattare telefonicamente l’anziano signore, e nonostante le esigue indicazioni ricevute, idividuava la zona approssimativa di intervento iniziando le ricerche.

Alle ore 15.00 circa veniva individuata la persona dispersa che, in buono stato di salute, veniva accompagnata in zona sicura ed affidata ai familiari.