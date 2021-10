Recuperata una coppia di escursionisti di nazionalità olandese

Spread the love



COMANDO VIGILI EL FUOCO DI RIETI

I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti oggi pomeriggio nel Comune di Cattanello, sul sentiero ” Piedi Selve”, per recuperare una coppia di escursionisti di nazionalità olandese. L’uomo nato nel 1956, per cause in via di accertamento, si era infortunato ad un piede e per recuperarlo è stato necessario l’intervento dell’elisoccottero dei Vigili del Fuoco Drago 145 che grazie al personale di bordo si è vericellato sulla verticale dell’infortunato trasportando successivamente al nosocomio cittadino di Rieti per le cure del caso. Diverso è stato per la donna, nata nel 1961, che con la squadra di soccorso dei Pompieri sabini è stata riaccompagnata insieme ad una guida della zona, presente dai primi momenti anch’essa in posto, sulla sede stradale sino all’ambulanza del 118 per essere successivamente trasportata per un controllo all’ospedale reatino.