CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Una turista è stata soccorsa stamattina dai Vigili del Fuoco lungo un sentiero che conduce alle cascate di Carpinone (IS). L’escursionista, colta da malore, è stata trasportata in barella fino al punto d’incontro col personale sanitario che l’ha poi trasportata in ospedale