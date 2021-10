Vitello da allevamento precipita in un pozzo, i Vigili del Fuoco lo salvano

Spread the love



molisetabloid.it – urly.it/3f_p_

A Castel del Giudice i Vigili del Fuoco di Agnone hanno recuperato un vitello caduto accidentalmente in un pozzo che affiorava appena dal terreno. Con l’aiuto di un autocarro trasporto la squadra intervenuta ha vincolato uno degli operatori ad un palo pescante e lo stesso si è calato, con tecniche di derivazione speleo alpino, nel pozzo imbrancando l’animale e permettendo il recupero dell’animale. L’animale in buone condizioni è stato consegnato all’allevatore che ha ringraziato il personale del 115 per l’intervento.