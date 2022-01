Incendio nella fabbrica dismessa di Lurate Caccivio: i Vigili del Fuoco per domare il rogo

Spread the love



Incendio ed apprensione poco prima delle 18 di stasera alla ex Tettamanti, ora dismessa, di Lurate Caccivio in via Foscolo. La fabbrica, dove un tempo venivano prodotte merende e snack vari, era già stata danneggiata anni fa da un precedente rogo. Stasera mobilitazione attorno alle 18 quando in molti dei residenti della zona hanno notato le fiamme uscire da un locale dell’azienda abbandonata.

Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio: quattro mezzi da Como. Verifica anche dei carabinieri allertati, in posto anche Polizia locale ed il sindaco Gargano per accertarsi di cosa è accaduto. Non escluso un rogo accidentale causato da qualcuno che ha cercato riparo dal freddo di queste serate. Nessun ferito o intossicato da quanto si è appreso.