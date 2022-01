Grande rogo e nube nera a Trento sud: fiamme e scoppi in una serra, intervento dei vigili del fuoco

Spread the love



L’incendio è scoppiato in una grande struttura agricola che probabilmente in questo periodo invernale viene utilizzata nella notte da persone senza fissa dimora, non ci sono feriti. Le fiamme sono state domate rapidamente, ma la struttura agricola ha subito pesanti danni

L’enorme nube nera era ben visibile anche da chi percorre la tangenziale.

Le fiamme sono divampate all’interno di una serra che in questo periodo probabilmente viene utilizzata di notte da persone senza fissa dimora.

Sul posto all’arrivo dei vigili del fuoco non c’era nessuno e dunque non risultano persone ferite. In poco tempo i pompieri hanno domato l’incendio.