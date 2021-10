Condominio in fiamme: 81enne salvata dai vigili del fuoco

Spread the love



oggitreviso.it – urly.it/3f_q2

ARZIGNANO – Anziana rimasta all’intero dell’appartamento in fiamme salvata dai vigili del fuoco. È successo sabato notte, alle 1:40 in via Riotorto ad Arzignano.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco con due automezzi e l’autoscala con cui hanno evacuato i residenti dei 14 appartamenti del palazzo invasi dal fumo.

I pompieri una volta raggiunto l’appartamento avvolto dalle fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno portato fuori la donna 81enne ormai priva di sensi e a iniziare le prime manovre di primo soccorso fino all’arrivo del personale sanitario. OT