Bologna, fumo in due negozi di via Rizzoli: 25 intossicati, grave un operaio

ilrestodeelcarlino.it – https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/operaio-intossicato-via-rizzoli-1.7544805

Bologna, 7 aprile 2022 – Vigili del fuoco, 118 e polizia locale sono intervenuti in via Rizzoli con diversi mezzi, all’interno del cantiere allestito in un negozio, la profumeria Douglas, per soccorrere numerose persone. Per errore sarebbe stato azionato all’interno del locale l’allarme antifurto nebbiogeno, i fumi hanno investito gli operai e si sono propagati anche all’interno del negozio attiguo, Zara Home, in cui erano presenti commessi e anche diversi clienti.

In tutto sono rimaste intossicate 25 persone, la maggior parte in modo lieve. Grave un operaio a cui è andato il fumo direttamente in faccia: è stato portato all’ospedale Maggiore.