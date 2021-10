Video – Incendio di vegetazione e macchia mediterranea all’Elba

Spread the love



COMANDO VIGILI dEL FUOCO DI LIVORNO

Le fiamme hanno interessato una ampia porzione di vegetazione a macchia mediterranea, la stima di ieri è di circa 20 ettari quella di stanotte in fase di definizione, ma si presume altrettanta. Abitazioni non coinvolte dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte anche dei Carabinieri Forestali.

La fase di spegnimento si è conclusa stanotte verso le 2:30/3:00. Stamani è previsto l’intervento di squadre di volontari aib della Regione per la bonifica