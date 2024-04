Paura a San Giuseppe Jato, crolla parte di una palazzina in ristrutturazione

Spread the love

Crolla parte di una palazzina a San Giuseppe Jato. Paura ieri nel piccolo comune del Palermitano dove sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e la Protezione civile per un cedimento avvenuto in via Caruso Spinelli che ha interessato un immobile in fase di ristrutturazione. Fortunatamente non risultano esserci persone ferite, ma a scopo precauzionale sono stati evacuati alcuni edifici vicini. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Siviglia per monitorare la situazione e studiare le prossime fasi delle operazioni della messa in sicurezza.

https://www.palermotoday.it/cronaca/crollo-palazzina-via-caruso-spinelli-san-giuseppe-jato.html