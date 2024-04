Rudere va in fiamme, i vigili del fuoco spengono il rogo e scoprono piantagione di marijuana

Spread the love

Le squadre del Comando provinciale sono intervenute ieri mattina in via Renato Composto dopo alcune segnalazione arrivate dai residenti tramite il numero unico di emergenza 112. I vigili del fuoco hanno impiegato quasi due ore per spegnere le fiamme prima di procedere con un sopralluogo per stabilire le cause. Seguendo un filo che risultava allacciato alla rete pubblica, i pompieri sono risaliti all’altro capo del cavo trovando così la piantagione. Alla luce della scoperta fatta è stato sollecitato l’intervento dei tecnici dell’Enel e della polizia.

https://www.palermotoday.it/cronaca/incendio-immobile-piantagione-marijuiana-via-galletti-composto.html