Risultati ballottaggi del 17 e 18 ottobre. A Roma e Torino trionfa il centrosinistra. A Trieste vince il centrodestra

Le tre grandi città in sfida per il ballottaggio delle elezioni comunali hanno il loro nuovo sindaco. A Roma e Torino ha trionfato il centrosinistra con Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo, dopo Milano, Bologna e Napoli conquistate al primo turno. A Trieste dopo un iniziale testa a testa tra i due candidati, alla fine, ha vinto il centrodestra con Roberto Dipiazza. L’affluenza definitiva nelle città interessate dal ballottaggio si è attestata al 43,94 per cento, secondo i dati diffusi dal Viminale. Un crollo di circa 9 punti rispetto 52,67 del primo turno.