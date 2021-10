Ingressi in Italia, nuova ordinanza in vigore fino al 15 dicembre

Spread the love



quotidianosicurezza.it – https://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/ordianza-ministero-salute-22-ottobre.htm

Voli e ingressi in Italia. Pubblicata dal Ministero della Salute l’ordinanza del 22 ottobre 2021 con la proroga al 15 dicembre 2021 della disciplina in vigore sugli ingressi in Italia da Paesi esteri.

Riassumiamo. India e Brasile vengono ora equiparati ai Paesi Extra UE.

Ingressi da Paesi elenco C dell’Allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021 (Paesi europei), per chi vi abbia soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti sarà necessario: