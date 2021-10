Maltempo in Sicilia – in soccorso uomini e mezzi da Brindisi

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Causa mal tempo in Sicilia, in serata è partita alla volta dell’isola Siciliana la colonna mobile del Comando prov. le VVF Brindisi con personale addestrato per questo tipo di eventi ( personale fluviale e soccorritori acquatici ) per portare soccorso alle persone – squadra di 5 uomini ( soccorritori acquatici- fluviali) 2 mezzi più un gommone

Dalla Puglia sono partiti per l’emergenza in Sicilia 31 vigili del fuoco –