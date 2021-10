Aggressioni ai giornalisti: escalation di violenza in Puglia. E nel resto d’Italia non va meglio

Spread the love



Puglia pericolosa per i giornalisti. Nella escaltion di violenza contro reporter impegnati a raccontare gli eventi di cronaca in tutta Italia, negli ultimi due giorni la regione del tacco d’Italia è diventata protagonista negativa. Ad inizio settimana era toccato alla giornalista di Telerama, Mariella Costantini, essere oggetto di scritte ingiuriose dopo alcuni servizi sulle occupazioni abusive di immobili abbandonati a Lecce. Ieri, invece, è stato il titolare di un bar a Valenzano, in provincia di Bari, a minacciare la giornalista Nicole Cascione e l’operatore Rocco Lamonaca, dell’emittente Trm sul posto per documentare la gambizzazione di un uomo avvenuta la scorsa notte. In quest’ultimo caso il barista non contento di aver ottenuto assicurazioni sulla cancellazione delle immagini che riguardavano il suo esercizio, dopo essersi appropriato della scheda di memoria è passato alle mani.