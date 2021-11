I morti da covid sono ben di più di cinque milioni

Spread the love



Il bilancio globale delle vittime del Covid-19 tocca i cinque milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University tuttavia alcuni esperti, compresi quelli dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ritengono che il vero bilancio della pandemia ad oggi sia da due a tre volte superiore a quanto suggeriscono le cifre ufficiali. Cinque milioni sono la valutazione minima.

L’evoluzione del coronavirus

Dal momento della sua comparsa, per la prima volta in Cina alla fine del 2019, il coronavirus si è diffuso rapidamente ed è mutato in almeno una dozzina di nuove varianti. L’ONU continua a chiedere un programma di vaccinazione generalizzato e lo ritiene una misura più che necessaria. “Il Segretario generale ha definito una vergogna globale il fatto che mentre i paesi ricchi stanno distribuendo terze dosi del vaccino anti-COVID-19, solo il 5% circa delle popolazioni africane è completamente vaccinato“: dichiara Florencia Soto Nino-Martinez, portavoce aggiunto del Segretario generale ONU. Per le Nazioni Unite bisogna vaccinare almeno il 40% delle persone in tutti i paesi entro la fine di quest’anno per poi vaccinare il 70% della popolazione mondiale entro la metà del 2022.