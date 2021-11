Campidoglio, sudoku risolto per la giunta: da Lucarelli a Catarci tutti gli alleati nella squadra di Gualtieri

Spread the love



repubblica.it – urly.it/3g6w7



Tre assessori del Pd. Due per la civica che ha sostenuto la candidatura del sindaco Roberto Gualtieri. Uno a testa per le tre liste più piccole. Tre profili tecnici. Infine il possibile inserimento sul finale di Tobia Zevi, forse con la delega all’Economia della notte sulla falsariga di quanto già visto in mezza Europa e nella giunta di Matteo Lepore a Bologna.

A Sabrina Alfonsi, Eugenio Patanè e Maurizio Veloccia vanno le deleghe più pesanti. La prima, presidente uscente del I Municipio, avrà l’Ambiente. Mentre il secondo, consigliere regionale e autore del capitolo sui trasporti del programma di Gualtieri, avrà i Trasporti. Il terzo, ex minisindaco e appena uscito dallo staff del governatore Nicola Zingaretti, dovrà gestire il dossier Urbanistica.

Dalla civica per Gualtieri arriva Alessandro Onorato. L’ex consigliere comunale della lista Marchini e animatore del contenitore politico che ha attratto commercianti e imprenditori a sostegno del neosindaco avrà la delega al Turismo, allo sport e ai grandi eventi. Con lui c’è Monica Lucarelli, ingegnera già leader dei giovani industriali capitolini e futura titolare del Commercio.