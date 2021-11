Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Fiamme dall’alba di oggi in un’azienda agricola a Pontelatone (CE): le squadre del Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza gli animali e circoscritto l’incendio che ha coinvolto l’intera struttura. Operazioni di spegnimento in corso [11:00 #3novembre]