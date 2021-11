Incidente sul lavoro a Brindisi, morto un operaio e proprietario ferito

Spread the love



donnamagasine.it – https://www.donnemagazine.it/incidente-sul-lavoro-a-brindisi-morto-un-operai-e/

L’allarme è scattato nella mattinata di giovedì 4 novembre. Erano circa le 9.30 quando sono stati contattati i soccorritori del 118, i quali hanno prontamente raggiunto lo stabile di San Pancrazio Salentino, piccolo comune del Brindisino.

Per eseguire dei lavori di ristrutturazione, nello stabile sono state posizionate delle impalcature. La struttura pare abbia iniziato a muoversi fino a cadere a causa del forte vento. L’operaio 57enne era impegnato nei lavori di ristrutturazione. Cadendo dall’impalcatura, l’uomo ha perso la vita. A causa del violento impatto, per lui non c’è stato nulla da fare.